A 2021-es Forma-1-es szezon a végéhez közeledik, a rajongók pedig még mindig a körmüket rághatják az izgalmas világbajnoki csata miatt. Az utolsó előtti futamra fordulva ugyan a pontelőny még Max Verstappennél van, de az elmúlt futamok alapján Lewis Hamilton autója tűnik most a jobbnak.

De mi a helyzet a mentális erőviszonyokkal? Többen is úgy vélik, hogy ezen a téren a Red Bull hollandjának áll a zászló. Ralf Schumacher egyszerűen meg is fogalmazta, miért. “A végén Max veszíthet is, de azt mondhatja magának, hogy közel voltunk, de nem jött össze. Lesz még elég ideje újra próbálkozni. Kissé más a helyzet azonban Lewisnál. Úgy gondolom, rajta nagyobb a nyomás.”

A hatszoros futamgyőztes szerint a kritikus pillanatokból a hétszeres világbajnok előbb fog kihátrálni, mint a másik bajnokaspiráns. Erre már láthattunk példát is Brazíliában, amikor Verstappen a sportszerűség határain táncolva védekezett a brit ellen. “Bízom abban, hogy az utolsó két futamot megússzuk baleset nélkül. Vannak, akik azt mondják, Max balesetet okozhat, de én nem hiszek ebben” – tette hozzá.

Kissé más oldalról közelítette meg ugyanezt a témát Dr. Riccardo Ceccarelli sportorvos, akinek vállalata pilótáknak segít a mentális és fizikai felkészülésben. A Forma-1 egyik hivatalos podcastjének nyilatkozva elmondta, Hamiltonnak van egy számottevő gyengesége Verstappennel szemben. “Szerintem Max mentálisan kicsit erősebb Lewisnál. Max egy olyan karakter, aki csak magára fókuszál. Nagy önbizalma van.”

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Angela Cullen (@cullen_angela) által megosztott bejegyzés

“Lewis gyakran keres külső támogatást. Ő ilyen személyiség. Hallhatjuk a rádión, mennyit beszél. Keresi a biztonságot, megkérdezi, mi a stratégia. Max sosem teszi ezt” – osztotta meg véleményét Ceccarelli, de egyúttal fel is vetette, hogy ez akár egy ügyes színjáték is lehet a hétszeres világbajnoktól.

“Vagy csak próbálja az emberek támogatását elnyerni. Láttuk ezt a brazil zászlóval is. A fizioterapeutája mindig vele van. Senki sem tudja viszont, ki Max fizioterapeutája. Ő egy olyan pilóta, akinek senkire sincs szüksége maga körül, csak saját magára” – fejtette ki a szakember.