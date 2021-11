A Forma-1-es Katari Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk kedd este 19 órától YouTube-csatornánkon!

Az idei szezonjára egyébként is jellemző hullámzás volt meghatározó Valtteri Bottasnál a Forma-1-es Katari Nagydíjon is. Hátrasorolása mellett a rajtnál is pozíciókat veszítve, majd úgy tűnt, egy taktikai húzással akár a dobogóra is visszazárkózhat a középmezőnyből, amikor a 30. körben – épp a taktikában rejlő kockázat miatt – defektet kapott.

Miután néhány körrel a leintés előtt kiállt a versenyből, Bottas elismerte, semmilyen előjele nem volt a bal első defektnek. „Kemény volt. A rajtnál az volt a probléma, hogy nem voltak eléggé melegek a közepes gumik, meg talán az is, hogy piszkos oldalra kerültem” – taglalta a finn. „Utána jól alakultak a dolgok, a tempó rendben volt. A defekt azonban figyelmeztetés nélkül jött.”

„Úgy értem, jónak éreztem az abroncsokat, aztán az egyik hirtelen elszállt. Különös az élet. Nyilván tiszta pályán autózva könnyebb lett volna, de a defekt nélkül dobogóra állhattam volna” – zárta szomorúan a holland Ziggo Sportnak adott nyilatkozatát.

A jövőre már az Alfa Romeo színeiben versenyző Bottas kiesésével sem ő, sem pedig a Mercedes nem járt jól. Előbbi elbukhatja az év végi harmadik helyet az elmúlt hetekben egyre kiegyensúlyozottabb Sergio Pérezzel szemben, míg a csapatbajnokságban a Red Bull öt egységnyire faragta a lemaradását.