Lewis Hamilton végig gyorsabb volt mindenkinél a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíjon, ám időbe telt, mire áthámozta magát az élen álló Max Verstappen Red Bullján. A holland előbb egy, a szabályosság határát súroló manőverrel kiterelte a pályáról Hamilton Mercedesét, majd az egyenesben kígyózva próbált védekezni.

Utóbbi incidensért fekete-fehér zászlós figyelmeztetést kapott a pontverseny éllovasa, ám a kiterelésért nem kellett felelnie Verstappennek. Michael Masi el is magyarázta, miért, fellebbentve egy elég súlyos hiányosságot: a Red Bull előrefelé néző fedélzeti kamerájához nem fértek hozzá, így született döntés, miszerint nem vizsgálódnak.

“Nem volt hozzáférésünk” – árulta el az ausztrál szakember. “Kértük, de nem kaptuk meg. Le fogjuk azonban tölteni és megnézzük majd” – tette hozzá, utalva arra, hogy a futam alatt csak a közvetítésben látott felvételek alapján döntöttek úgy, hogy az eset feljegyzése után nem vizsgálták azt részletesebben.

Masi elárulta, hogy a “hagyjuk őket versenyezni”-filozófiát érvényesítették a döntéskor, ahogy arra a Red Bull versenyigazgatója is célozgatott futam közben. “Minden számunkra elérhető szögből megnézve ez volt, amit alkalmaztunk. Ha megnézzük az autókat a kanyar csúcspontja felé haladva, hogy hol vannak, milyen természetű a kanyar, a tényt, hogy mindkét autó lehajtott a pályáról és egyik sem veszített pozíciót – ez volt az általános nézet. Mindenki számára ez volt az előnyös, hogy hagyjuk őket versenyezni.”

