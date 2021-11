Kivételes pályafutás zárul le vasárnap a MotoGP Valenciai Nagydíjon: utolsó versenyén indul Valentino Rossi a motorversenyzés királykategóriájában. A Doktor tempója és eredményei ugyan az utóbbi években már elmaradtak attól, hogy bajnokesélyesként szálljon harcba a többiekkel, de a rajongók kitartottak mellette az utolsó versenyig.

A Forma-1 világából többen is követik a MotoGP eseményeit, a Sao Pauló-i Nagydíj hétvégéjén pedig többen is megragadták az alkalmat, hogy elköszönjenek a 42 éves motorostól, aki többször is kacérkodott az F1-gyel.

“Szomorú látni, hogy megáll Vale, de a hozzáállása, minden amit tett, hihetetlen” – mondta Lewis Hamilton. “A szenvedélye mindvégig megmaradt. Ő a valaha volt egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb. Szomorú dolog lesz nézni a versenyeket és nem látni őt. Szép időszaknak néz viszont elébe, már családja van, amit elkezdhet építeni” – célzott Rossi születendő gyermekére a Mercedes-pilóta.

A Forma-1-ben talán a legnagyobb Rossi-rajongó Lando Norris, aki még sisakdizájnja alapjait is az olasz motorostól kölcsönözte. “Ő volt az a srác, akire felnéztem, aki segített oda eljutni, ahol most tartok. Ha nem néztem volna őt, nem lett volna akkora ambícióm, hogy autóversenyző legyek” – vallotta be a McLaren-pilóta.

“Hiányolni fogom a MotoGP-ből, de nem hiszem, hogy csak én leszek vele így. Szerintem szurkolók milliói hiányolják őt a paddockból, akik támogatják őt és a karakterét, mert ez az egyik legjobb dolog benne, hogy milyen is ő, mindenkire van ideje. Különleges figura, aki hiányozni fog.”

A ferraris Carlos Sainz búcsúzásában kiemelte, hogy Rossi annak idején a Ferrarival kóstolt bele először a Forma-1-be, többször is tesztelte a maranellói versenygépeket a motoros. “Úgy hallottam, hogy mostanság ralizik, úgyhogy szerintem láthatjuk még és talán én is találkozhatok vele egy raliautóban. Nem bánnám!” – mondta a spanyol.

The F1 grid pay tribute to motorsport legend @ValeYellow46 as he prepares for the final @MotoGP race of his glittering career 👀

Congratulations from all of us at F1, Valentino 👊#GrazieVale pic.twitter.com/PBUwIpTaW7

