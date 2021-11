Napos időben, 21 fokos levegő- és 44 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év 18. időmérő edzése a Rodríguez testvérekről elnevezett pályán a 2021-es Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíjon. A harmadik szabadedzés eredménye alapján a Red Bull a szokásosnál talán nyugodtabban várhatta a kvalifikációt.

Az már a Q1 kezdete előtt biztos volt, hogy Lance Stroll (Aston Martin), Cunoda Juki (AlphaTauri), Lando Norris (McLaren) és Esteban Ocon (Alpine) komplett erőforráscsere miatt a mezőny végéről rajtol, míg a williamses George Russellre váltócsere miatt öt rajthelyes büntetés várt.

A zöld lámpa felvillanása után a lassabb csapatok egy-két autója a pályára gurult hamar, de a többiek a pálya tisztulására vártak. Szép lassan azonban pályára gurult mindenki. A pilóták bele sem tudtak lendülni a körözésbe, amikor Stroll miatt előkerült a piros zászló: a kanadai az utolsó kanyarból, a Peraltadából kigyorsítva törte össze az Aston Martint.

🚩 RED FLAG 🚩 Stroll into the barriers. The Canadian is ok and out of the car.#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/EqN5CszFwl — Formula 1 (@F1) November 6, 2021

Concern then relief in the Aston Martin garage as Stroll climbs out of his car after crashing at the final corner.#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/5YHRJdoEdJ — Formula 1 (@F1) November 6, 2021

Marshalls are still clearing the track We’ll be up and running again soon with just under 11 minutes of Q1 to go#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/BmP8hZmUaV — Formula 1 (@F1) November 6, 2021

Kimi Räikkönen megszeghette a piros zászlóra vonatkozó szabályokat: az Alfa Romeo finnje hezitált, hogy a villogó piros panel láttán átvágja-e a bokszutca bejáratát vagy sem. Végül nem tette

Szűk 11 perce maradt a mezőnynek egy továbbjutást érő kört futni a hosszas takarítás és faljavítás után, így garantált volt a forgalom, valamint a torlódás a stadionszakaszon. Már a bokszkijáraton volt egy kis adok-kapok a versenyzők között, Nyikita Mazepin rá is hajtott a kijáratot határoló fehér vonalra. Emiatt egyébként a két Williams-pilóta ellen indult vizsgálat, akik a sorba betolakodva jöttek ki a bokszból.

A Ferrarinál sem volt nyugodt a restart, Carlos Sainz autója nemigen akart haladni. Nagyjából 40 km/órás tempóval gurult el a célegyenes utolsó harmadáig, mire mérnöke segítségével újraélesztette a vörös autót. Továbbjutása nem forgott veszélyben, ahogy a Red Bull-os Max Verstappennek sem: a holland első körén mindenkinek 6 tizedmásodpercet adott. Nem is próbálkozott már tovább innentől a Q1-ben, míg a többiek még igen.

Verstappen in the stadium section The Dutchman is quickest in Q1 with 3 minutes to go#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/K63fhFk1Q9 — Formula 1 (@F1) November 6, 2021

Az első szakasz végén komoly tűzijátékot láthattunk: Verstappen addigi legjobbját a mercedeses Valtteri Bottas és Charles Leclerc is megverte a Ferrarival, a kiesők névsora így pedig az Alpine-os Fernando Alonso nevével indult. Mellette kiesett még Nicholas Latifi (Williams), a két Haas és a balesetező Stroll.

A Q2 elején eléggé egyhangú gumitaktikázást láthattunk: mindenki a közepes gumikat rakatta fel autójára. Cunoda és Ocon nem hajtottak ki a többiekkel együtt motorbüntetésük miatt. Verstappen és Lewis Hamilton a Mercedesszel erősen nyitott, a két bajnokaspiráns között csak 16 ezredmásodperc volt első körök után. Mögöttük Bottas, Leclerc és a másik Red Bullban ülő hazai hős, Sergio Perez már 5-6 tizedmásodperccel voltak lassabbak.

A végén Antonio Giovinazzi Alfa Romeójának oldalával a falba csúszott, de a puha ütközéselnyelő felületnek köszönhetően tovább is tudott hajtani látványos sérülés nélkül. Az incidens miatt meglengetett sárga zászlós jelzés miatt senki sem javíthatott, de ez nem kavarta meg az erősorrendet. Nem jutott tovább Sebastian Vettel (Aston Martin), a két Alfa Romeo-pilóta, Russell és Ocon.

A Q3-as első körökben Norris a mclarenes csapattárs Daniel Ricciardónak, Cunoda pedig az AlphaTauri-s Pierre Gasly-nak húzott szélárnyékot. A Mercedesek nagyot robbantottak, Bottas másfél tizedet adott Hamiltonnak és 35 századot Verstappennek, a Red Bullok alaposan leszakadtak. Perez a negyedik helyről várhatta a folytatást, mögötte Gasly, Leclerc, Ricciardo, Sainz, Cunoda, Norris volt a sorrend.

A fináléra először a McLarenek, az AlphaTaurik, majd a Ferrarik és a Red Bull autói, végül a Mercedesek gurultak ki. Hamilton javított és az élre ugrott, de Verstappen hozta, amire szüksége volt, és még két tizedmásodpercet rá tudott dobni a brit idejére. Perez és Cunoda lefutottak a pályáról, ami megzavarta az amúgy is csúszkáló Verstappent, így nem javított körén. Ám sem Hamilton, sem Bottas nem volt gyorsabb, így maradt az eredeti sorrend. A korábbi legjobb tízes állás csak annyiban módosult, hogy Sainz és Ricciardo helyet cserélt a 6-8. helyen.

¡BOTTAS TAKES POLE IN MEXICO! 🎉@MercedesAMGF1 lock out the front row with Hamilton in P2, while Verstappen takes P3 #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/nSmq3ajIzz — Formula 1 (@F1) November 6, 2021

A 2021-es Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 20 órakor kezdődik.