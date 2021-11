A Forma-1-es Mexikóivárosi Nagydíj harmadik szabadedzésének kezdete előtt négyre nőtt azok száma, akik rajtbüntetéssel várhatták a vasárnapi futamot. Korábban már kiderült, hogy Lance Stroll (Aston Martin) és Cunoda Juki (AlphaTauri) autóiban erőforráselemeket cserélnek. Hozzájuk előbb a williamses George Russell csatlakozott, akinek autójában a második szabadedzésen ment tönkre a váltó, majd az edzés előtt a McLaren, közben pedig az Alpine is bejelentette, hogy Lando Norris és Esteban Ocon a mezőny végéről rajtol motorcsere miatt.

Ilyen előzményekkel kezdődött az utolsó szabadedzés a Rodríguez testvérekről elnevezett versenypályán, 17 fokos levegő- és 35 fokos aszfalthőmérséklet mellett. A mezőny nem kapkodott, az első autó Cunodáé volt a pályán, de ő is csak 5 perc eltelte után nézett ki a bokszból. A japán olajos pályára panaszkodott: egy betétfutamon történt incidens miatt lett szennyezett az aszfaltcsík.

Yuki is first out on track, and with an important update on the conditions 😎 TSU 📻: “The oil is so slippery!” #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/0oMEPE9GdX — Formula 1 (@F1) November 6, 2021

Ez, vagyis az olaj is volt az oka, hogy az igazi akció csak húsz perc után kezdődött el. Sokat hibáztak a versenyzők, főleg az első kanyar féktávján, ahol 330 km/órás sebességről lassítottak le. Charles Leclerc az első kanyarkombináció végén rontott egy alkalommal és forgatta meg a Ferrarit.

Big lock-ups for Lewis Hamilton and Fernando Alonso at Turn 1 😳#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/YrZADoWk3p — Formula 1 (@F1) November 6, 2021

Lando takes a slight de-tour on the grass at Turn 1 #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/J8kBlToqVx — Formula 1 (@F1) November 6, 2021

A slight spin for Charles Leclerc 🔄 The Ferrari driver catches the kerb and loses grip, but continues on#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/4w8c6Yc4et — Formula 1 (@F1) November 6, 2021

A sorrend nemigen tartogatott meglepetést: a két Red Bull végzett az élen, de a hazai hős, Sergio Perez két tizedmásodperccel volt gyorsabb az utolsó gyors körét elrontó Max Verstappennél. A Mercedesek hátránya megnőtt péntekhez képest, Lewis Hamilton és Valtteri Bottas 6,5 tizedmásodpercet kapott a mexikóitól.

Az ötödik Carlos Sainz egy másodpercet kapott Pereztől, a ferrarist ezredek választották el Cunodától. Daniel Ricciardo (McLaren) lett a hetedik a másik AlphaTauriban ülő Pierre Gasly, Leclerc és Norris előtt.

A Mexikóvárosi Nagydíj időmérője magyar idő szerint 21 órakor kezdődik.