A helyi idő szerint délelőttihez képest valamivel melegebb időben, 21 fokos levegő- és 43 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött meg a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj második szabadedzése.

A két gyakorlás között is zajlott az élet: Lewis Hamilton és Kimi Räikkönen megrovást kapott azért, mert az első kanyart, miután kiszélesítették azt az első edzésen, ám nem megfelelően – kissé indokolatlanul a füvön átvágva, két kanyarral később – tértek vissza a pályára.

A második gyakorlás eleje sem indult zökkenőmentesen: a pálya még mindig kicsit poros volt, ráadásul a pilóták folyton feltartották egymást, a stadionrészen zajló történések pedig előrevetítették, mire számíthatunk az időmérőn. Hamilton például egy alkalommal majdnem belement Antonio Giovinazzi Alfa Romeójába.

Beep 🚗🚙🚗 beep! It’s bumper to bumper early on in FP2 😮 📻 Lewis Hamilton radios “This is insane” #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/HyuKgrVNVo — Formula 1 (@F1) November 5, 2021

Tanulva Hamilton és Räikkönen korábbi esetéből, amikor Valtteri Bottas, majd később maga Hamilton is elfékezték abroncsaikat, a füvön terelgették végig a Mercedest. Nem gondoljuk, hogy ezt a pilóták szó nélkül hagyják, elképzelhető, hogy szombatra változtatást kérnek majd.

George Russellnek és a mclarenes Daniel Ricciardónak eközben váltóproblémáik akadtak. A Williams nem állt a helyzet magaslatán, amikor pilótájuk arról kérdezte mérnökét, válthat-e sebességet, míg visszatér a bokszba. Egy visszajátszásból kiderült, hogy szerelők is hibáztak, ugyanis egyikük nem csavart vissza egy csavart az autó hátsó részén, de Russell már megkapta a jelzést, miszerint elhagyhatja a garázst. A brit ifjoncnak és az ausztrálnak ezzel véget is ért a szabadedzés.

Gearbox problems for George Russell 🙁 The Williams driver has returned to the pits for running repairs ⚙️#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/1cMuVpuViR — Formula 1 (@F1) November 5, 2021

Ricciardo también con problemas de caja de cambio. Ricciardo also with gearbox problems. pic.twitter.com/5KJMgZ8Lbu — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) November 5, 2021

Sebastian Vettelnek eközben teljesen más gondjai voltak: a bokszba visszatérve először a McLaren garázsa előtt akart megállni az Aston Martiné helyett.

Seb has a little detour to the McLaren pit box 👀 📻 “Sorry about that, I wasn’t looking” #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/hTCRHYPsxi — Formula 1 (@F1) November 5, 2021

A célegyenesre fordító kanyar, a Peraltada ezúttal is majdnem áldozatot szedett. Nicholas Latifi szerencséjére a megcsúszó Williams éppen megállt a fal előtt, így egyben maradt első szárnya.

Az óra végén Max Verstappen örülhetett a legjobban, a Red Bull hollandja nem kevéssel, 424 ezredmásodperccel verte meg Bottast. Hamilton hátránya a bajnoki riválishoz képest fél másodperc volt, a másik energiaitalos kocsiban ülő Sergio Perez pedig 57 századdal maradt el a csapattárstól.

A nagyok mögött a Ferrari és az AlphaTauri pilótái alkottak sormintát Carlos Sainz, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Cunoda Juki sorrendben. Már Sainz is egy másodperccel lassabb köridőt tudott futni Verstappennél, nem beszélve a kilencedikként záró Vettelről és Fernando Alonsóról (Alpine), akik 1,4 másodperccel voltak lassabbak.

A Mexikóvárosi Nagydíj programja szombaton magyar idő szerint 18 órától a harmadik szabadedzéssel folytatódik, az időmérő 21 órakor rajtol.