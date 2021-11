Pusztán nevében újdonság, de régi ismerős a 2021-es Forma-1-es versenynaptár 18. versenyhétvégéje, a Mexikóvárosi Nagydíj. Az elmúlt években ugyanis még a Mexikói Nagydíjat tartották a Rodríguez testvérekről elnevezett fővárosi pályán, ahová tavaly a koronavírus-járvány miatt nem látogatott el a mezőny.

Kellemes, napsütéses időben, 18 fokban kezdődött az első szabadedzés, ám a gyakorlás első része gyakorlatilag a takarításról szólt: rengeteg port felvertek az autók a 39 fokos aszfaltról, amire a pilóták is panaszkodtak Charles Leclerc-rel az élen.

A Ferrari monacóija meg is törte autóját 10 perc után a célegyenesre fordító kanyarban, majd pillanatokkal később a helyi hős, Sergio Perez is hibázott ugyanitt, eltüntetve ezzel Red Bullja hátsó légterelőjének bal oldalát. Amíg a törmeléket eltakarították a balesetek miatt, virtuális biztonsági autós szakasz lépett életbe. Ütközéseik után mindkettejükre hosszas kényszerpihenő várt, melyhez a másik Ferrarival Carlos Sainz is csatlakozott. Az ő autóját is vizsgálták, ám az övét nem olyan hosszasan, mint Perezét vagy Leclerc-ét.

Peraltada BITES! Both Charles Leclerc and Sergio Perez slide backwards into the barrier and pick up some rear wing damage 😱#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/ZM4Jzi5F1D — Formula 1 (@F1) November 5, 2021

A poros pályán az elfékezések is sűrűbbek voltak: Lewis Hamilton egy alkalommal a füvön teljesítette az első kanyarkombinációt a Mercedesszel.

A szabadedzés feléhez közeledve kiderült, hogy két pilóta, név szerint Lance Stroll és Cunoda Juki már biztosan a mezőny végéről rajtol, miután az Aston Martinban és az AlphaTauriban motort cserélnek.

Perez autóját végül bő 20 perccel az edzés vége előtt még pályára küldték, a közönség legnagyobb örömére, pár perccel később pedig Leclerc is követte őt.

[Everyone liked that] Checo is back on track! Speedy work as ever from the @redbullracing squad gets him back out in front of the fans 🙌#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/Bfp63Nbofl — Formula 1 (@F1) November 5, 2021

Habár előzetesen úgy gondolták, hogy ez a Red Bull pályája lehet, mégis a Mercedes kezdett a legjobban. Valtteri Bottas 76 ezreddel volt gyorsabb Hamiltonnál, de Max Verstappen hátránya is csak 123 ezredmásodperc volt. Perez negyedik lett, míg Pierre Gasly az AlphaTaurival ötödikként kezdett, az ő lemaradása már 6 tized feletti volt.

So 𝗚𝗢𝗢𝗗 to be back in Mexico! ❤️ pic.twitter.com/BDVVNnpBaQ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 5, 2021

Sainz és Leclerc a Ferrarikkal a 6-8. helyen végeztek, már egy másodperc feletti lemaradással. Az Alpine pilótái közel egy szinten kezdtek a maranellói alakulat versenyzőivel: Fernando Alonso és Esteban Ocon a 7-9. helyeken zártak, Sebastian Vettel (Aston Martin) előtt.

A hétvége a második szabadedzéssel folytatódik magyar idő szerint 22 órától.