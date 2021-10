Noha a 2021-es szezon még nem fejeződött be, a csapatok most már javában készülnek a teljesen új autógenerációt hozó 2022-re. A szimulátorokban is egyre nagyobb szerepet kapnak a jövő évi autók, mostanra már minden versenyző nagyjából tisztában van azzal, mire számíthat jövőre.

És nincsenek is elájulva, sokak szerint a 2022-es autók kezdetben nagy visszalépést jelentenek majd a jelenlegiekhez képest. A kontraszt azért lesz különösen éles, mert a jelenlegi autókat többen is minden idők legjobbjának tartják.

“A 2022-es autót még csak néhány alkalommal vezettem a szimulátorban, szóval ki kell várnunk, mire lesz majd képes a pályán” – magyarázta Sergio Perez. “De az egyértelmű, hogy nagyon különbözik a jelenlegi autóktól.”

“Olyan autók, amilyeneket jelenleg vezetünk, talán soha többé nem lesznek a Forma-1 történetében. Ezek a legjobb autók, amelyeket valaha vezethettünk, vagy amilyeneket bárki vezethetett a Forma-1 története során, szóval ezekhez képest sajnos minden rosszabbnak érződik majd. De remélem, legalább élvezetes lesz vezetni őket.”