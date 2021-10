Annak ellenére, hogy évente több mint húsz futamot rendeznek, a Forma-1-es versenyzők büntetés nélkül mindössze három motort használhatnának az egész szezonban. A szabályt elvileg költségcsökkentési célból alkották meg, sokak szerint azonban többet árt, mint használ.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke egyenesen értelmetlennek tartja a szabályt. “Nem nagyon értem ezt az egészet” – fogalmazott Horner. “Nem is voltam soha nagy rajongója a két-három motorról szóló javaslatoknak.”

“Akármit is foglalunk szabályba, egy idényben inkább négyet fogunk elhasználni. Ezt a jövőben is figyelembe kellene vennünk” – jelezte Horner, hogy a maga részéről egy esetleges szabályváltoztatást is elképzelhetőnek tartana.

Jelenleg amellett, hogy így is, úgy is ki kell fizetni a negyedik motort, még rajtbüntetéseket is kapnak a versenyzők.