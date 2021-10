A szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon ismét beülhet a Williamsbe Jack Aitken, aki a nyáron súlyos balesetet szenvedett a spái 24 óráson. Aitken kulcscsont- és csigolyatörést szenvedett a Raidillonban történt balesetében, de ebben a hónapban már újra autóba ült a GT World Challenge sorozatban.

Noha kezdetben szinte mindenben a körülötte állókra volt utalva Aitken, Abu-Dzabiban már az F1-es autóval is elboldogul majd. Aitken minden bizonnyal Nicholas Latifi autójába ülhet majd.

Did I sneak in to check if she still fits? Maybe.



Pumped to say I’ll be taking part in FP1 in Abu Dhabi with @WilliamsRacing once again, looking forward to closing this year out the right way. 🔥 pic.twitter.com/2IoUe8Ltid