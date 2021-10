Nyugodtan nevezhető kalandosnak Fernando Alonso Amerikai Nagydíja. A spanyol ugyan nem fejezte be a futamot, mert az Alpine-nak szárnyproblémái voltak, de 2005 és 2006 legjobbjához így is köthetőek emlékezetes pillanatok.

A pilóta nemezise a két Alfa Romeo-versenyző volt vasárnap. Előbb Kimi Räikkönen bőszítette fel őt azzal, hogy állítása szerint a pályán kívül előzte meg őt, majd Antonio Giovinazzival vívott komoly párharcot, melyben előbb Alonsónak kellett feladnia szabálytalanul megszerzett pozícióját, később pedig az olasznak.

Alonso and Raikkonen have their elbows out!

