A Forma-1 az Egyesült Államokba érkezett, a tényt pedig rögvest ki is használta az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA), mely idén ünnepli 75. születésnapját. Az együttműködés keretében az F1 virtuálisan az NBA-csapatok színei szerint megfestette a sportág vezetése által megálmodott 2022-es Forma-1-es autót.

Who’s in the mood for more F1 x NBA liveries? 🏀

Which team’s colours look best wrapped around our 2022 car? 🤔#USGP | #F1 | #NBA | #NBA75 pic.twitter.com/qt2VGZRAsX

— Formula 1 (@F1) October 22, 2021