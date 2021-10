Javában készül már Szaúd-Arábia történelmének első Forma-1-es futamára. A december 5-ei esemény számtalan program és felkészülés előzi meg, nemrég például egy Guinness-rekorder LEGO-F1-est is összeraktak a közel-keleti országban.

Nemcsak a helyieknek kell azonban felkészülniük a sportág érkezésére, hanem az odalátogatóknak is alkalmazkodniuk kell az eltérő kultúrához. A szervezők már ki is küldték az érintetteknek az elvárásaikat, részletesen kitérve a ruházatra és a viselkedésre. A nőknek tilos például rövid ujjú felsőket felvenniük, és a rövidnadrág, illetve a szoknya sem elfogadott viselet, ha az a térd fölött véget ér. Mindez kellemetlen lehet majd a várható sivatagi melegben. A férfiaktól is hasonló dolgokat várnak el: a szakadt farmer viselése tilos, és a rövidnadrág sem elfogadott.

Mindemellett – ahogy minden Szaúd-Arábiába utazónak – az F1 környezetében dolgozóknak érdemes kerülniük a káromkodást, de a szeretetük kimutatását is a nyilvánosság előtt. Előbbi betartását nehezen tartjuk elképzelhetőnek, már csak a pilóták habitusából is kiindulva. Vajon kitiltják az országból Cunoda Jukit vagy Kimi Räikkönent, ha valamelyikük az indulattól fűtve kisípolandó szavakat mond a csapatrádióban?