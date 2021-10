A hétvégén felröppent, hogy 12 évnyi közös munka után otthagyja a Mercedes Forma-1-es csapatát névadó szponzora, a Petronas ez év végén. A maláj olajvállalat üzletpolitikájába illene a lépés, hiszen év végén kivonják az általuk támogatott MotoGP-istálló mögül is a pénzt. A cég komoly veszteségeket könyvelt el a koronavírus-járvány miatt is, így a költségcsökkentésnek ez lehetne az egyik legegyszerűbb formája.

Egyesek már a helyettesítő szponzort is megtalálták egy másik olajvállalat képében: a szaúdi Aramco 2020-ban lett a Forma-1 globális partnere, három nagydíj főszponzorai is ők lettek – a komplett szerződéscsomag becsült értéke több mint 450 millió dollár. Ez a teória ráadásul abból a szempontból nem is alaptalan, hogy a Mercedes F1-es csapatában résztulajdonos INEOS brit petrolkémiai vállalat üzleti kapcsolatot ápol az Aramcóval.

Kiderült azonban, hogy a sokak által igaznak vélt híresztelés nem igaz. A Mercedes egyik szóvivője megerősítette, hogy a Petronasszal ápolt kapcsolat még jó ideig megmarad. “A Petronas és a Mercedes 2010 óta partnerek egy hosszútávú együttműködés keretein belül, mely mindkét félnek előnyös. Tavaly egy újabb többéves szerződéssel meghosszabbítottuk a kapcsolatunkat, és büszkék vagyunk, hogy folytatjuk a közös munkát.”