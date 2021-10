A Forma-1-es nyári szünet előtti utolsó futamon, a Hungaroringen Sebastian Vettel a második helyen ért célba Esteban Ocon mögött, a németet azonban utólag kizárták. Emiatt Lewis Hamilton lépett fel a második, Carlos Sainz pedig a harmadik helyre.

A Ferrari spanyolja hiába lett azonban hivatalosan harmadik, mostanáig nem kapta meg a trófeáját. Valószínűleg már soha nem fog kiderülni, mi történt, de nagyon valószínű, hogy mindenki megtartotta a díjátadón kapott serlegét.

