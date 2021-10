2021 végén a Honda biztosan kiszáll a Forma-1-ből, de a háttérből egy kis ideig még segíteni fogják a motorgyártásba fogó Red Bullt a zökkenőmentes átvétel érdekében. Eredetileg csak ennyi volt az üzlet a két márka között, azóta azonban kiderült, hogy a partnerség folytatódni fog a motorsport más területein.

Úgy tűnhet ezek alapján, hogy a Honda már bánja döntését. Ez nem is lenne csoda, hiszen 2015-ös visszatérésük óta most, a Red Bull oldalán a legsikeresebbek, komoly esélyük lehet a világbajnoki címre is. A japánok F1-es főnöke, Jamamoto Maszasi lehetségesnek tartja azt is, hogy a márka rövid úton visszatérjen a sportágba.

“Személy szerint úgy gondolom, hogy a Honda vissza fog térni a Forma-1-be” – osztotta meg gondolatait a szakember. Korábban a karbonsemlegességgel indokolták döntésüket, ám Jamamoto szerint, ha sikerül elérni a kitűzött célokat, újra napirendre kerülhet az F1. “Biztosan lesznek olyan emberek a cégen belül, akik vissza akarnak jönni.”

A Török Nagydíjra a Red Bull fehérbe öltöztette autóit motorszállítója tiszteletére. A gesztusról Jamamoto azt mondta, hogy ez elsősorban a rajongóknak szól, de egyúttal megmutatja az energiaitalosok Hondához való hozzáállását is.