Mialatt mindenki azt számolgatta, Lewis Hamilton hányadik helyről indulhat majd motorcsere miatti hátrasorolásával a Forma-1-es Török Nagydíjon, az időmérő edzésen óriási meglepetést okozott Mick Schumacher, aki a Q2-be továbbjutva 14. lett a Haasszal. Egyszer ez már sikerült a németnek, a Francia Nagydíj hétvégéjén, de akkor úgy, hogy falnak vágta az autóját, most azonban megalapozott volt az öröm:

A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia boldogságát az időmérő utáni nyilatkozata során sem tudta leplezni. „Határozottan nagyszerű volt! Jó móka volt ilyen necces körülmények között vezetni. Élveztem, és azt csináltam, amiben a legjobb vagyok, ez pedig a vezetés” – lelkendezett a 22 éves versenyző. „Csapatként is jókor hoztuk meg a jó döntéseket.”

„Ugyan a szokásos elemzéseket hajtottuk végre, úgy tűnik, megtaláltuk a körülményeknek megfelelő, jó beállítást” – folytatta Schumacher, miközben azt is megjegyezte, nagyon várta már, hogy végre vezethessen az isztambuli pályán, melynek tanulása már az első szabadedzéstől fogva jól alakult.

Noha így is eddigi legjobb időmérős teljesítményét állította be a Haas újonca, akár még jobban is alakulhatott volna számára a nap, hiszen a Q2-es körét nem tudtam befejezni Lance Stroll (Aston Martin) megforgása miatt, ugyanis a sárga zászlós szakasznál lassítania kellett. „Előfordul az ilyesmi” – mondta erre reagálva. „Megtörténik az ilyen, főleg az utolsó köröknél.”

„De örülök annak, hogy meg tudtuk mutatni a teljesítményünket. Talán egy-két tizedmásodpercet még javulhattunk volna, ezzel közelebb kerülve George-hoz [Russell, Williams].”

Amikor a vasárnapi célokról kérdezték, azt felelte, reméli, hogy feljebb tud zárkózni. „Ha még pontot is szereznénk, egy álom válna valóra!” – tette hozzá. Csapattársa, Nyikita Mazepin a sor végén zárt szombaton Isztambulban.