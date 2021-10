18 fokos levegő- és 22 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év 16. időmérő edzése Isztambulban, a 2021-es Forma-1-es Török Nagydíjon. A harmadik szabadedzésre megérkezett az eső, mely a pénteki sorrendet jelentősen megkavarta, és a kvalifikációra is ígértek belőle.

A Q1 elején másfél perccel a rajt előtt szinte mindenki felállt a bokszutca végére, ugyanis pálya – legalábbis az ideális ív – száraz volt, de az előrejelzések szerint percek kérdése volt, mikor kezd el esni. Minden másodperc számított tehát, melyet mindenki ki akart használni.

Még meg sem jött az eső, amikor Lewis Hamilton és Carlos Sainz is csúszkáltak a Mercedesszel és a Ferrarival. A brit egyébként meg is előzte a vörös autókat a kivezető kör végén, nem tartva be a ki nem mondott egyezményt, miszerint mindenkinek ki kell várnia a sorát. Max Verstappen is megforgott egyszer a Red Bull-lal.

A két bajnokaspiráns végül sikeresen megfutott egy biztonságos továbbjutást jelentő kört. Figyelni kellett azonban a pályahatárokra: több kanyarban is figyelték a kiszélesítéseket a stewardok, az így szerzett mért időket pedig elvették.

Nyolc perccel a Q1 vége előtt már számottevő mennyiségű esőcsepp megjelent a kameraképeken. Az egyes kanyarban többen is hibáztak, Cunoda Juki és Nyikita Mazepin miatt is meg kellett itt lengetni a sárga zászlót.

A nagy eső végül nem érkezett meg idejében, sőt, Verstappen azt az infót kapta, hogy innentől csak jobbak lesznek a körülmények. A köridők ezt követően sokat javultak. Így alakult ki a kiesők sorrendje: Daniel Ricciardo (McLaren), Nicholas Latifi (Williams), a két Alfa Romeo és Mazepin fejezték be az időmérőt. Továbbjutott azonban a másik Haas-szal Mick Schumacher a Q2-be, aki nagyon örült ennek.

Nikita didn’t set a time and has returned for new tires for his final push. #HaasF1 #TurkishGP #Quali pic.twitter.com/jhvdtiaPAD

👊 Big lap from Mick to go up to P12 ⏱ 1:26.774.

A Q2 elején hosszú idő után újra gumitaktikázást láthattunk, igaz eléggé egyhangút, hiszen első körben Cunoda, Schumacher és Russell kivételével mindenki lágy közepes gumikon szeretett volna továbbjutni. Sainz nem hajtott ki a bokszból, de a Ferrari versenyzőjének nem is kellett nagyon sietnie, hiszen erőforráscseréje miatt mindenféleképpen a mezőny végéről kell indulnia vasárnap.

A pálya még ekkor is trükkös volt, Sergio Perez is megtanulta ezt a Red Bull-lal az első kanyarban. Charles Leclerc a Ferrarival épp egy jó körön volt, amikor a monacói megforgott az utolsó kanyarban.

