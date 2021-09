Túl vagyunk a 2021-es Forma-1-es világbajnokság 15. futamán, az Orosz Nagydíjon, mely egy fordulatos futamon Lewis Hamilton 100. győzelmét hozta. A Vezess Csapatrádió szakértői beszéltek a mérföldkőről és arról, miért hibáztatható vagy éppen védhető Lando Norris, aki első győzelmét bukta ezzel. Baka Gábor, Fehér Patrik és Kováts Olivér Max Verstappen kármentéséről, valamint az élcsapatok, második számú pilótáiról is beszélgettek.

Nekünk, itt a Vezessnél a munkánk a hobbink, az autók és motorsportok iránti rajongásunk nem egy-egy cikk megírásáig tart, ez itatja át az életünket és a mindennapjainkat. Sokat beszélgetünk, vitatkozunk a motorsport, így a Forma-1 eseményeiről a cikkekben leírtakon túl is. Ezért arra gondoltunk, miért ne hallgathatná meg más is gondolatainkat, akár úgy, hogy hozzá is szólhat. Ez adta az ötletet, hogy elindítsuk a Vezess első podcastjét. Ez itt a Csapatrádió!

Minden adás élő beszélgetéssel születik, amit nézhettek a Vezess YouTube-csatornáján, ahol kérdezhettek is. Azt követően nemcsak a videomegosztón nézhető vissza, de elérhető a Forma-1-es rovatunkban, a hanganyag pedig felkerül a Google Podcasts, a Spotify és az iTunes felületeire. RSS-feedünket itt találod, de le is töltheted az adást ide kattintva, ha offline szeretnéd meghallgatni.

