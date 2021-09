A Forma-1-es Orosz Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk kedd este 19 órától YouTube-csatornánkon!

A Red Bull a múlt heti Orosz Nagydíjon motort cserélt Max Verstappen autójában, a holland azonban a lehető legjobban jött ki a dologból: az időjárás segítségével az utolsó helyről indulva a második lett, így csak hét pontot veszített Lewis Hamiltonnal szemben.

A hétszeres világbajnok már a harmadik motorját használja, és nem kizárt, hogy az ő autójába is be kell majd szerelni a büntetést érő negyediket. Az egyetlen kérdés már csak az, hogy mikor vállalja ezt be a Mercedes – legalábbis a Red Bull szerint.

“Remélhetőleg helyesek az információink, amelyek szerint Lewisnak szüksége lesz még egy cserére. Márpedig az utolsó helyről nem olyan könnyű ám mindig felérni a dobogóra” – dörzsölte a tenyerét Helmut Marko, a Red Bull sportfőnöke.

“A még hátralévő pályákon előnyben lehetünk, különösen Mexikó és Brazília tengerszint feletti magassága miatt. Újra nyernünk kell, de elég erősek vagyunk ehhez, támadni fogunk.”