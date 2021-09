Nyikita Mazepin az idei év után jövőre is biztosan a Haas Forma-1-es csapatát erősíti. Az istálló ugyan amerikai tulajdonban van, de az orosz jelenlét már most is jelentős: a főszponzor Uralkali Mazepin milliárdos édesapjáé, és az autó gyakorlatilag egy guruló orosz lobogóra hasonlít a színösszeállítás miatt.

“A szponzoráció oka az, hogy a cég új üzleti lehetőségként tekint a Forma-1-re” – célzott Mazepin a főszponzorra. “Én vagyok az egyetlen orosz versenyző, így természetesen egy orosz cég a honfitárs csapatánál akar befektetni. Azért vagyok itt, mert pilóta vagyok, és a csapat is így tekint rám” – célzott arra, hogy szerinte nem feltétlenül csak a hozott pénz miatt vezet a Haasnál.

A híresztelések szerint az édesapa, Dmitrij Mazepin szívesen venne vagy alapítana egy Forma-1-es csapatot. Nem példátlan az eset, elég Lance Strollék példáját nézni, de Nicholas Latifi édesapja is McLaren-résztulajdonos. “Érdekes opció lehet ez számára” – mondta ezzel kapcsolatban a versenyzőcsemete.

“Mindenből arany lett, amihez hozzányúlt, de én lojális vagyok a Haashoz. Szóval ha venne egy csapatot, izgalmas lenne látni, hogyan teljesítenek és talán megvernénk őket” – mosolygott Mazepin, hozzátéve, hogy nem zárná ki, hogy egy nap apja esetleges csapatánál versenyezzen.