A Forma-1-es Olasz Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk kedd este 19 órától YouTube-csatornánkon!

Hosszú éveken át aligha gondoltuk volna, hogy egy nap nem Bernie Ecclestone áll majd a Forma-1 élén. 2017-ben azonban a Liberty Media megvette a sport jogait a brit üzletembertől, azóta ők irányítják az ügyeket.

Az elmúlt években házon belüli változások is történtek: távozott Chase Carey, az eredeti főnök, helyére Stefano Domenicali érkezett. Az amerikai fejes leköszönése is tükrözi, hogy a cég egy kissé talán ráunhatott az F1-re. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy jórészt a koronavírus-járványnak is köszönhetően rengeteg kiadással járt a sportág a vállalatnak, holott a cél a haszonszerzés lett volna.

Mindezek alapján nem megalapozatlan a svájci Blick veterán F1-es újságírójának története, miszerint egy szaúd-arábiai csoport érdeklődik a Forma-1 iránt. “A szaúdiak ott állnak az ajtóban aktatáskáikkal az átvétel miatt” – írta Roger Benoit, aki rávilágított az adásvétel egy lehetséges következményére is. “Még több nagydíj lehet az ázsiai régióban hamarosan” – vélekedik.

Szaúd-Arábia idén először rendez Forma-1-es versenyt, a dzsiddai versenypálya a szezon utolsó előtti helyszíne lesz. A “környékről”, vagyis az Arab-öböl országaiból Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek már régóta rendeznek Forma-1-es futamokat, hozzájuk csatlakozik harmadikként az Arab-tábla legnagyobb országa.