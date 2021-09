Kimi Räikkönen a múlt heti Holland Nagydíj előtt lett koronavírusos, a helyére az Alfa Romeo tartalékosa, Robert Kubica ugrott be. A lengyel nem is vallott szégyent, tisztességesen helyt állt a futamon, Sebastian Vettelt egy apró hibába is belehajszolta.

Räikkönen csak legalább két negatív teszt birtokában térhetett volna vissza Monzában, de a finn versenyzőnek egyelőre egyet sem sikerült produkálnia. Lengyel lapok már biztosra veszik, hogy Olaszországban is Kubica indul, aki így részt vehet a Forma-1 történetének második sprintkvalifikációján is.

Tizenöt évvel ezelőtt Kubica éppen Monzában állhatott először dobogón. Räikkönen mindeközben élvezi a semmittevést otthon: