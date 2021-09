Ross Brawn, a Forma-1 sportszakmai igazgatója minden futam után egy cikkben emlékezik meg a hétvégéről, az aktuális eseményekről, a pilóták teljesítményéről. A Holland Nagydíj után sem történt ez másképp.

A szakember érdekes véleményt fogalmazott meg Sergio Perezről, a Red Bull pilótájáról. A mexikói a bokszutcai rajtja után a nyolcadik helyig tudott előrekapaszkodni, a szurkolók pedig a nap versenyzőjének is megválasztották, nem kis részben előzéseinek köszönhetően.

Brawn nem ért egyet azzal, hogy a díjat Perez kapta. “Most az egyszer nem értek egyet a rajongókkal. Számomra a nap versenyzője Fernando [Alonso – a szerk.] volt. Sergio a bokszban volt, majd a mezőny végén egy hatalmas elfékezés miatt – hatalmas hibát vétett ismét. Egy nagydíj egész hétvégén arról szól, hogy a legkevesebb, vagy egyetlen hibát se kövessenek el.”

LAP 12/72

HUGE lock up from Sergio Perez 👀

Having started from the pit lane, Checo is pushing hard – and has moved up a couple of places to P18#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/Sb4BgPk2js

— Formula 1 (@F1) September 5, 2021