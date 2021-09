Javában tart a silly season, az az időszak, amikor a Forma-1-ben minden az átigazolásokról és a pletykákról szól. Különböző híresztelések röppennek fel, melyeknek talán fele sem igaz – nemrég például az Aston Martinnak kellett egy érdekes pletykát cáfolniuk.

A Holland Nagydíj helyszínén is zajlanak a találgatások: a legtöbben a Williamsről, az Alfa Romeóról, Alexander Albonról és Nyck de Vries-ről beszélnek. Bármelyik csapat-pilóta párosítás elképzelhető, ám a Mercedes nem igazán szeretné, ha Albon a Williamsnél vezetne 2022-ben.

Ennek két egyszerű oka van: az egyik de Vries, aki Mercedes-kötődésű, és Toto Wolff csapatfőnök neki is helyet keres, a másik pedig Albon Red Bull-kötődése. Ez utóbbi érzékeny kapcsolat lehet abból a szempontból, hogy a Williams Mercedes-motorokat használ, így értékes információhoz juthatnának a legnagyobb riválisok, akik épp saját erőforrásukat fejlesztik majd.

Wolff azonban egy feltétellel rábólintana az Albon-Williams házasságra. “Örülök, ha vele dolgozhatok, amint megszabadul a Red Bull-os szerződéstől” – mondta az osztrák.

Vélhetően ez a forgatókönyv fog megvalósulni: a Williams másik ülését minden bizonnyal Nicholas Latifi foglalja majd el. Jelen állás szerint Valtteri Bottas helye is inog, vélhetően a Mercedestől kiszorul, így neki is “kell” egy ülés. Zandvoortban pedig de Vries-t az Alfa Romeo csapatfőnökével látták boldogan nevetgélni többen is az időmérő délutánján, így talán az ő sorsa is elrendeződött.

There are several photos of Frederic Vasseur and Nyck de Vries having a chat in the Alfa Romeo Media Gallery 🧐 What could they possibly be talking about? #DutchGP pic.twitter.com/EecSXTKsT0

— WTF1 (@wtf1official) September 4, 2021