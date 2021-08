Ugyan több módosításra is szükség volt, de viszonylag zökkenőmentesen lezajlott a 2021-es Forma-1-es szezon első fele. Arra azonban már hónapokkal ezelőtt is figyelmeztettek a szakértők, hogy a naptár második felét még nem érdemes készpénznek venni, és ahogy közeledünk a hajrához, egyre több verseny helyzete inoghat meg a koronavírus-járvány miatt.

Jelenleg leginkább a Japán Nagydíj helyzete az ingatag, ahol úgy tűnik, az olimpiai játékok után nem vállalják egy újabb nagy sportesemény megrendezését. Külföldi források szerint az október 10-ére tervezett nagydíjból nem lesz semmi, napokon belül bejelenthetik ugyanis a szuzukai futam törlését.

FRISSÍTÉS: hivatalosan is bejelentették, hogy idén nem lesz Japán Nagydíj. A sportág közleménye szerint már dolgoznak a módosított versenynaptáron. “A Forma-1 bizonyította, hogy képes alkalmazkodni és megoldásokat találni a bizonytalan helyzetben” – írják.

BREAKING: The 2021 Japanese Grand Prix has been cancelled

速報:2021日本グランプリ中止#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/LtdJtiYY2E

— Formula 1 (@F1) August 18, 2021