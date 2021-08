Finoman fogalmazva is rezeg a léc Valtteri Bottas alatt, mivel egyre valószínűbb, hogy a következő évtől George Russell lesz Lewis Hamilton csapattársa. Hivatalos bejelentés továbbra sincs a Mercedes részéről, annyit ígértek, hogy a hónap végéig tartó nyári szünet folyamán meghozzák a végső döntést. Eközben a finnt első csapatával, a Williamsszel és az Alfa Romeóval hozták szóba.

„Határozottan azt mondom, úgy érzem, hogy a karrierem csúcsán vagyok jelenleg” – jelentette ki Bottas az ESPN-nek adott interjújában. „Még mindig nem értem fel teljesen a csúcsra, továbbra is vannak dolgok, amikben tanulhatok, de egyre jobb vagyok. Bármi is történjék, a jövőben próbálok mindent megtenni magamért és a csapatért.”

„Bátran kijelenthetem, hogy értékes tagja vagyok a csapatnak. Ha ez másképp lenne, nem lennék most itt. Bízom a versenyzői kvalitásaimban, de nem én hozom a döntéseket. Majd kiderül, mit tartogat a jövő” – felelte a jövőjét firtató kérdésre a 31 éves versenyző.

Titokzatosan fogalmazott annak kapcsán is, hogy folytat-e tárgyalásokat más csapatokkal is. „Ezt most inkább megtartanám magamnak. Talán igen, talán nem. Sok ember áll mögöttem, ők sem otthon lazsáltak. Természetesen fel kell mérni, milyen lehetőségek vannak a jövőt tekintve. Ha szükség van rá, hogy más csapatokkal beszéljek, megteszem.”

Végül arra is kitért, hogy bárhogyan is dönt a Mercedes, nem fog rossz érzéssel visszatekinteni az elmúlt szezonokra. „Azt kell mondanom, nincs mit sajnálnom” – tette hozzá. Bottas a szezon felénél negyedik a bajnokságban, az Osztrák Nagydíjon szerzett második helye számít az idei legjobb eredményének.