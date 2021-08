Nagy bejelentést tett az IndyCar nashville-i futama előtt a McLaren. A sokáig kizárólag a Forma-1-ben szereplő wokingi együttes a sorozat iránti „hosszú távú elköteleződésük erős jeleként” értékelte, hogy többségi tulajdonossá lépett elő tengerentúli csapatában, így a korábbi Schmidt Peterson Motorsportsban már 75%-os a McLaren része.

A tulajdoni arányok változásának hatására öt főből álló irányítást kap az Arrow McLaren SP. Továbbra is a vezetők között maradnak a gárda alapítói, Sam Schmidt és Ric Peterson, a vezérigazgatói székbe pedig – hasonlóan a wokingiak királykategóriás alakulatához – Zak Brown ül be.

Brown az alkalmat megragadva azt is bejelentette, hogy 2022-ben változatlan felállással folytatja a csapat, már ami a jelenleg is meglévő két autót illeti. A bajnoki címre esélyes Patricio O’Ward, valamint Felix Rosenqvist oldalán viszont egy harmadik autót is indítanának, de csak abban az esetben, ha találnának rá igazán versenyképes jelöltet.

A The Race úgy tudja, már több név is szerepel a McLaren listáján, köztük a Haastól és a Forma-1-ből tavaly év végén távozó Romain Grosjean és Kevin Magnussen, de még a 2016-os bajnok Simon Pagenaud neve is felmerült.

Grosjean és Magnussen számára sem ismeretlen az amerikai sorozat, hiszen a francia első – nem egészen teljes – évét futja, és összességében egészen meggyőző teljesítményt nyújt, míg a dán beugróként, Rosenqvistet helyettesítve állt rajthoz a Road Americán.

Amióta visszatért a sorozatba a McLaren, csak a legendás Indy 500-on állították csatasorba a harmadik autót, korábban a kétszeres F1-es világbajnok Fernando Alonsóval, idén pedig korábbi királykategóriás versenyzőjével, Juan Pablo Montoyával a volánnál.