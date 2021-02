Lecserélte az idei szezonra korábbi pilótapárosát: Romain Grosjean az IndyCar, Kevin Magnussen a sportautó-versenyzés világában folytatja karrierjét. Helyükre Mick Schumacher és Nyikita Mazepin érkezett a Forma-2-ből. A sorcsere ellenére azonban nem szakadt volna el az amerikai alakulat teljesen versenyzőitől.

A Bahreini Nagydíj hétvégéjén történtek azonban mindent felülírtak: a francia hatalmas balesetet szenvedett, és szerencsésnek mondhatja magát, hogy túlélte azt, ami vele történt.

Ekkor a Haas már tudta, hogy 2021-ben Grosjean az IndyCarban folytatja autóversenyzői pályafutását, de Gene Haas csapatfőnök a tengerentúlon is szponzorálta volna a franciát, azaz el is küldte volna, meg nem is. Ám az amerikai, látva a szahíri pályán történt eseményeket, meggondolta magát és kihátrált az üzletből. Habár ez a pilóta szempontjából nem éppen pozitív dolog, a csapattulajdonos elfogadható magyarázatot adott tettére.