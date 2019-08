A Schmidt Peterson idei versenyzői, James Hinchcliff és az F1-ből érkezett Marcus Ericsson minden bizonnyal nem kapnak majd szerepet 2020-ban, de erős jelöltnek tűnik a pár éve az F1-ben szintén megfordult Felipe Nasr, valamint a 2019-ben a Forma-2-ben szépen versenyző, a Williamsnél tesztpilótaként alkalmazott Nicholas Latifi, akinek édesapja tulajdonrésszel bír a McLarenben.

Fernando Alonso korábban többször is elmondta, hogy nem kíván teljes Indycar-idényt teljesíteni, ám az új csapat megalapításával jövőre is lehetősége nyílhat az Indy 500-as indulásra, hiszen a McLaren arra a futamra nevezhet harmadik autót is a spanyol kedvéért.

McLaren Racing is proud to announce its return to full-time @IndyCar competition from 2020 in a strategic partnership with @SPMIndyCar and @chevrolet. 🇺🇸

— McLaren Indy (@McLarenIndy) August 9, 2019