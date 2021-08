A Forma-1-es Magyar Nagydíjnak otthont adó Hungaroring annyira nincs messze Budapesttől, hogy a pilóták ne vállaljanak be egy kis ingázást azért, hogy inkább a fővárosi luxushotelek kényelmének egyikét élvezzék, mintsem valahol a pálya körül kempingezzenek. Az ingázási célokra mindenki kap egy-egy autót is természetesen – egyes pilóták a versenypályán kívül is álomautókkal gurulhatnak, míg másoknak be kell érniük a családi egyterűvel. (A képek egy része illusztráció, a valódi autók ide kattintva megtekinthetőek.)