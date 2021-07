Tíz versenyt kellett várni arra, hogy az öldöklő világbajnoki küzdelem szó szerint ütközetet hozzon a pályán, mivel Max Verstappen és Lewis Hamilton már a Forma-1-es Brit Nagydíj első körében karamboloztak, ami miatt piros zászlóval félbeszakították a versenyt, javítani kell ugyanis a gumifalat is.

Verstappen kezdhette az élről az 52 körös futamot, de keményen kellett védekeznie, hogy tartsa a pozíciót. Több támadást is intézett ellene Hamilton, majd a Copse-ba fordulva belülre vágott a brit, aki a kanyarba sodródva eltalálta ellenfele autójának a bal hátulját. Az összeérés következtében a világbajnoki éllovas holland a gumifalba csapódott, a Red Bull-Honda totálkárosra tört.

That car is done pic.twitter.com/Q5c30WjcTO

Épségben ki tudott kászálódni az autóból Verstappen, az esetet vizsgálják a stewardok. Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke a csapatrádión keresztül már próbálta győzködni arról Michael Masi versenyigazgatót, hogy Hamilton büntetést érdemel. Elárulta azt is, hogy a hollandot 51 G-s erőhatás érte a becsapódás során.

Videón az eset:

Verstappen and Hamilton collide on lap one at Silverstone. Who's fault is it? #silverstone pic.twitter.com/dEqi3gndnz