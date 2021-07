Lewis Hamilton idén komoly ellenfelet kapott a világbajnoki csatában, Max Verstappen nagyon erős kihívónak tűnik. A sportágat korábban hosszú évtizedeken át irányító Bernie Ecclestone szerint Hamilton az elmúlt évek könnyed bajnokságaiban kissé elpuhult, aminek köze lehet az idei nehézségeihez.

“Nagyon sok emberrel beszéltem erről, és úgy tűnik, hogy Lewis már nem az a harcos, aki egykor volt” – mondta Ecclestone.

“Több olyan alkalom is volt idén, amikor jobban is teljesíthetett volna, de nem így történt. Az elmúlt években nem volt ellenfele, a technika viszont kimagasló volt alatta, nem is kellett megerőltetnie magát.”

“Az év elején azt gondoltam, meg akarja nyerni a bajnokságot, aztán visszavonul. Most kicsit másképp fest a helyzet, bár a szerződésekre nem adok túl sokat. Ha akar, kiszállhat.”

“Valószínűleg körülnézett a divat- és zenei piacon, de rájött, hogy ott nem is olyan egyszerű pénzt csinálni, mint az F1-ben.”