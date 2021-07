A jövő heti Brit Nagydíjon próbálják ki először a Forma-1-ben a sprintkvalifikációt. A kísérleti lebonyolításban pénteken lesz az időmérő, ennek eredménye adja majd a szombati, kb. 100 km-es sprintkvalifikációs futam rajtsorrendjét, míg ennek eredménye alapján alakul ki a vasárnapi verseny rajtsorrendje.

A formátum mindenki számára új lesz, egy változtatásról már dönteni is kellett néhány csapat kuplungjai miatt. Más problémák is felmerülhetnek, amivel a versenyigazgató is tisztában van.

“Olyan dolgok is történhetnek, amikre most még senki se gondol” – vélekedett Michael Masi. “Az első hétvége után meg fogjuk vizsgálni, mi működik és mi nem, illetve mely területeken lehet javítani.”

“A szabályokat egy konkrét formátum köré alkották meg, sprintkvalifikáció nélkül. Mindenki nyitott az újítással kapcsolatban, meglátjuk, mi történik” – jelezte a versenyigazgató, hogy szabályváltoztatás sem kizárt.