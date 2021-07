Jó esélyei voltak a Q3-as szereplésre Fernando Alonsónak a Forma-1-es Osztrák Nagydíj időmérő edzésén, azonban a Q2 végén az utolsó kanyarban feltartotta a spanyolt korábbi riválisa, Sebastian Vettel. Így amíg a német a legjobb tíz közé kerül az Aston Martinnal, Alonso csak a 14. lett az Alpine-nal.

„Simán lehettem volna ötödik vagy hatodik. Teljesen más lett volna az ötödik helyről indulni, mint a tizennegyedikről. Rengeteg pontot szerezhettünk volna, viszont ami történt, annak már nincs jelentősége. Jó hétvégénk volt, ez azonban roppant frusztráló” – véleményezte a helyzetet Alonso.

❌ DRIVERS OUT IN Q2 ❌



Both Ferraris out, and frustration for Alonso who was held up at the end of his flying lap 😖



Giovinazzi