Megoszlanak a vélemények a csütörtöki pályabejárás kapcsán a Forma-1-ben: míg egyesek minden egyes hétvége előtt megejtik, más versenyzők kevésbé vagy egyáltalán nem hisznek benne – utóbbiak táborát erősíti például a világbajnoki éllovas Max Verstappen. Az Alpine-nál idén visszatérő Fernando Alonso sem erőltette egy ideig, viszont különös oknál fogva visszatért hozzá.

„Portimaóban bejártam a pályát, mert az új volt. Az volt az addigi legjobb hétvégénk, értékes pontokat szereztünk és versenyképesek voltunk” – mondta a kétszeres világbajnok, aki az előző három versenyen a pontszerzők között ért célba.

Alonso azonban hazai versenye, a Spanyol Nagydíj előtt kihagyta a bejárást, ezután csak a 17. lett Barcelonában, ezzel legrosszabb eredményét elérve, amióta újra a mezőny tagja. „Barcelonában és Monacóban nem csináltuk, nem is szereztünk pontot. Bakuban viszont újra megpróbáltuk, és hatodikak lettünk. Ez volt a legjobb versenyünk” – folytatta Alonso, azt sugallva, hogy ennek is köze lehet a teljesítményéhez, akár a szerencse szempontjából is.

„Azóta is megtartottuk a pályabejárást, ami eddig vasárnaponként pontszerzést hozott nekünk. Pillanatnyilag ez tisztán babona” – tette hozzá a július végén 40. születésnapját ünneplő spanyol.

Alonso jelenleg 19 ponttal a bajnokság 11. helyén áll, két pozícióval előzve a szezont jobban kezdő, az elmúlt három hétvégén viszont nullázó Esteban Ocont. Nyolc verseny után az Alpine a hetedik a csapatok pontversenyében.