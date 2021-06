A Forma-1-es Stájer Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk kedd este 19 órától YouTube-csatornánkon!

Sokáig kérdéses volt a 2021-es Fomra-1-es szezon előtt, hogy a Racing Pointból Aston Martinná alakuló csapat vajon milyen színekben pompázik majd. A hagyományok miatt a brit versenyzöld kézenfekvő választásnak tűnt, ám a jogelőd szponzora, a BWT hosszú évek óta rózsaszínre festette az autókat.

A víztisztítással foglalkozó osztrák cég logói jelenleg is szerepelnek az Aston Martin autóin, de közel sem olyan domináns a jelenlétük. Ezen azonban szeretnének változtatni, mondta el Andreas Weissenbacher vezérigazgató. “Lawrence Stroll megérti a nézőpontomat. Ha az Aston Martin pink lenne, a névadó szponzor Cognizant is jobban örülne, hiszen a márkaismertség is nagyobb lenne” – magyarázta.

“Történelmi szempontból nézve a brit versenyzöld külső sokak számára érthető, de számomra nem. Üzleti szempontból ez rossz. Egy rózsaszín autó egyszerűen több figyelmet vonz, sokkal erősebb a hirdetési hatása” – tette hozzá. Weissenbacher ugyanakkor nem foglalkozik más csapatokkal, akik nem bánnák, ha rózsaszínre festenék autóikat.

“Nagyon professzionális együttműködést kötöttünk. Nem tárgyalok más csapatokkal.”