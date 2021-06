2014 óta rendeznek Forma-1-es Orosz Nagydíjat, melyet Szocsiban, az olimpiai városnegyedben épített pályán rendeznek. Egy korszak azonban lezárul azzal, hogy a jövő évi verseny lesz az utolsó azon a helyszínen, ugyanis a Szentpétervártól északra, a Ladoga-tótól nyugatra található Igora Drive versenypálya bejelentette, hogy 2023-tól ott tartják a Forma-1-es futamot.

A Forma-1 még nem erősítette meg az információkat (FRISSÍTÉS: azóta megerősítette), de Stefano Domenicali, a sportág vezérigazgatója üdvözli a változásokat. “Szentpétervár lenyűgöző és hiszek abban, hogy az Orosz Nagydíj az Igora Drive-on hihetetlen esemény lesz” – mondta.

BREAKING: The Russian Grand Prix will move to the Autodrom Igora Drive in St Petersburg from 2023#F1 pic.twitter.com/O3vcfbWf7t

— Formula 1 (@F1) June 26, 2021