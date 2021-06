A délelőttitől alig eltérő, 24 fokos levegő- és 45 fokos aszfalthőmérséklet mellett, de a közeli esőfelhők árnyékában kezdődött meg a Forma-1-es Stájer Nagydíj második szabadedzése 19 pilótának.

Az első szabadedzés egyik legjobbja, az AlphaTaurival másodikként végző Pierre Gasly ugyanis kihagyta a 60 perces gyakorlást, mivel a Honda problémát talált erőforrásánál. A többiek azonban nem tétlenkedtek: mindenki a lehető leghamarabb ki akart hajtani a pályára még a csapadék esetleges érkezése előtt.

What’s that coming over the hill? Looks like it might be rain 🌧️#StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/rq55BdFsoP — Formula 1 (@F1) June 25, 2021

Végül az égi áldás nem jött meg, de a pilótáknak így sem volt könnyű dolga: a pályahatárok mellett, melyek miatt ismét számos kört elvettek, a Red Bull Ring feladta a leckét többeknek is. Carlos Sainz (Ferrari), Nyikita Mazepin (Haas) és Nicholas Latifi (Williams) is pörgött-forgott egy-egy kavicságyérintést követően.

Carlos Sainz runs wide and spins at Turn 5 🔄 But he’s already back on track and everything appears fine. He is currently running in P11#StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/Bh7ayhYqgR — Formula 1 (@F1) June 25, 2021

Nicholas Latifi goes for a high-speed spin on the exit of Turn 6 He then nurses his car back to the pits to see if there is any damage#StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/3tVgGIbdpM — Formula 1 (@F1) June 25, 2021

A legmegdöbbentőbb hiba Valtteri Bottas nevéhez köthető. A finn épp indult volna el a Mercedes garázsa elől, de elvesztette az irányítást autója felett, és nem sokon múlott, hogy odacsapja autóját a falnak, vagy elkaszálja a McLaren szerelői csapatának egy részét. Az incidens miatt vizsgálatot is indítottak a stewardok, végül meg is büntették.

Valtteri Bottas spins in the pit lane after being released He does very well to keep the car under control and avoid the barriers. He’s helped by the McLaren team and he’s now back on track#StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/bRoftghlqA — Formula 1 (@F1) June 25, 2021

Et il fait ça vite…pic.twitter.com/Q4lrml75xz — Frédéric Ferret (@FredericFerret) June 25, 2021

Az eredményeket illetően az élen nem volt változás, mögötte azonban megint felfordult a sorrend: Max Verstappen legjobb köre 3 tizedmásodperccel volt gyorsabb a mcLarenes Daniel Ricciardóénál, harmadikként pedig az Alpine franciája, Esteban Ocon végzett.

Running hards while the sun shines… ish 😅⚪️ #StyrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/gPeZMdnQzC — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) June 25, 2021

A Red Bull hollandjánál 284 ezredmásodperccel volt lassabb a negyedikként végző Lewis Hamilton, míg a másik Mercedesszel Bottas csak tizenkettedikként végzett Ferrari-szendvicsben: Carlos Sainz és Charles Leclerc nem remekeltek egyik pénteki edzésen sem.

A legjobb ötbe mindkét Alpine befért, Fernando Alonso a második 60 percben is jól teljesített. Az Aston Martin is erősebbnek tűnik, Sebastian Vettel és Lance Stroll a 6. és a 8. helyen végeztek, kettejük közé Lando Norris fért be a McLarennel.

A mezőny első felét Sergio Perez és Antonio Giovinazzi zárta. A mexikói 677 ezredmásodperccel volt lassabb egy körön Verstappennél a másik Red Bullban, míg az Alfa Romeo olasz pilótája az első után a második szabadedzésen is befért a legjobb tíz közé.

A teljes eredménylista:

A Stájer Nagydíj programja szombaton magyar idő szerint 12 órától a harmadik szabadedzéssel folytatódik, az időmérő 15 órakor rajtol.