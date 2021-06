Napos időben, 23 Celsius-fokos levegő- és 46 fokos aszfalthőmérséklet mellett zajlott a 2021-es Forma-1-es Stájer Nagydíj első szabadedzése az 4318 méter hosszú, 10 kanyaros ausztriai Red Bull Ringen.

A mezőny a 2020-as év után után ismét kétszer látogat az aszfaltcsíkra, ám a tavalyi szezonnal ellentétben idén először a Stájer Nagydíjat rendezik az energiaital-gyártó tulajdonában álló pályán, az Osztrák Nagydíjra jövő héten, július első hétvégéjén kerül sor.

A 60 perces gyakorlást aktívan kezdte a mezőny, Kimi Räikkönent kivéve: az Alfa Romeo finnje nem is ült az autóba délelőtt, helyén ugyanis Robert Kubica ült. A lengyel rögtön meg is forgott az edzés elején a megújult festésű autóval: a piros mintázatból a 111-es szám rajzolódik ki a motorborításon, utalva az autógyártó 111 évvel ezelőtti alapítására.

Find someone who looks at you the way Antonio looks at Kimi 😍#StyrianGP pic.twitter.com/6jmEqL5cmj — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) June 24, 2021

Habár az egész hétvégére esőt jósoltak, és az edzés elején is 40 százalékos valószínűséggel prognosztizáltak csapadékot, a pilóták száraz körülmények között körözhettek és ismerkedhettek a pályahatárokkal. Szigorúan figyelték az utolsó két kanyart a felügyelők: a dupla jobbosban elvették azok körét, akik túlságosan is kisodródva vették be őket, valamint az utolsó kanyarnál a következő kör eredményét sem jegyezték, mert a szélesebb ívvel lendületelőnyhöz jutottak volna a versenyzők, köztük a Red Bull hollandja, Max Verstappen is.

A bajnoki éllovas elsőként zárta a gyakorlást az AlphaTauri-s Pierre Gasly és a két Mercedes-pilóta, Lewis Hamilton és Valtteri Bottas előtt. Verstappen és Hamilton között 4 tizedmásodperc volt a különbség, de a köridők még messze voltak a tavaly látott legjobb időktől, és Bottas is jobb idővel állt volna, ha nem szélesíti ki a pályát leggyorsabb körén.

doing alright so far in P2 👌 @PierreGASLY pic.twitter.com/ukkleDBMf4 — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) June 25, 2021

Az AlphaTauri jól indított, de nem csak Gasly révén: Cunoda Juki az ötödik lett, és ő sem kapott fél másodpercnél többet Verstappentől. A 6-7. helyen a két Alpine zárt Fernando Alonso, Esteban Ocon sorrendben.

A legjobb tízbe befért még Lance Stroll (Aston Martin) és Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) is. A két Ferrari, valamint a másik Red Bullban ülő Sergio Perez nemigen villogtak: Charles Leclerc és Carlos Sainz a 10-11. helyen zártak, a mexikói pedig 13. lett. A két spanyol ajkú versenyző meg is forgott a 60 perces körözés során.

WATCH: Carlos Sainz spins at Turn 1 and blocks pit exit in first practice for Styrian GP https://t.co/E1Tqu9xMVy #F1 #Formula1 pic.twitter.com/EFjpIxttVP — Flyin18T Motorsports (@Flyin18T) June 25, 2021

A teljes eredménylista:

A hétvége a második szabadedzéssel folytatódik magyar idő szerint 15 órától.