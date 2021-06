A 2021-es Forma-1-es szezon június utolsó hétvégéjén az ausztriai Red Bull Ringen folytatódik a Stájer Nagydíjjal. A napokban ott is nyári meleg van, bár nem akkor a forróság, mint hazánkban, viszont a versenyhétvége kezdetén érkező hidegfront mozgalmassá teheti majd a pályán való körözgetéseket.

Pénteken a szabadedzéseken esély mutatkozik záporok, zivatarok kialakulására a pálya térségében – írja az Időkép. Előrejelzésük szerint a második szabadedzésen van minderre nagyobb esély, de az elsőn sem elhanyagolható, így előkerülhetnek az intermediate, vagy az extrém esőgumik is a gyakorlások során. Mindezek mellé még szél is társulhat, mely inkább csak csapadékhulláskor, vagy közvetlen előtte támadhat fel, instabilitási gondokat okozva.

Szombaton is előfordulhatnak záporok a pálya térségében, de az időmérőn ismét nagyobb eséllyel szólhat bele az időjárás a dolgok alakulásába, mint a harmadik szabadedzésen. Ezen a napon élénk széllökések is befolyásolhatják az autók egyensúlyát, de a legnagyobb fejtörést okozhatja a stratégáknak, hogy slick, átmeneti, vagy extrém esőgumikkal küldjék pályára a pilótákat: előfordulhat, hogy a pályát nem érintik majd a térségben kialakuló lokális záporok, így még pár kilométerrel arrébb záporok öntözik a tájat, addig a versenypálya felszíne száraz maradhat, ami megint más körülményeket teremthet.

Vasárnap a verseny idején sem mehetnek a csapatok biztosra, ugyanis ezen a délutánon is záporok, zivatarok alakulhatnak ki a pálya térségében, melyek ha a pálya fölé érnek, kaotikussá tehetik a versenyt, vagy már annak kezdetét is. A viharok érkezésekor akár a szél is felerősödhet. A csapadék lokális jellege miatt ezen a napon is benne van a pakliban, hogy a pályát nem érintik a záporok, zivatarok, csak a környékét, ekkor viszont a gumikopás mértéke lehet a meghatározó a futamon, melyet nem biztos, hogy jól meg tudnak határozni a csapatok, ha az edzések során keveset tudnak gyakorolni száraz körülmények között.

Utoljára a 2015-ös Amerikai Nagydíjon történt olyan, hogy a teljes hétvége alatt eső áztatta a pályát, és minden alkalommal szükség volt az átmeneti vagy az extrém esőgumikra.