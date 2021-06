A Forma-1-nek Jacques Villeneuve és Nico Rosberg mellett van egy harmadik megmondóembere is David Coulthard személyében. Coulthard többször is negatívan nyilatkozott Sebastian Vettelről az elmúlt hetekben-hónapokban, egyszer az is elhangzott a skóttól, hogy a négyszeres világbajnok már csak az árnyéka önmagának.

Lehet, hogy Vettel nem követi napi szinten az F1-es sajtót, de Coulthard kritikái azért eljutottak hozzá. “Sebastian már alig szól hozzám, mert azt mondtam, csak az árnyéka önmagának” – panaszkodott Coulthard.

“Nagyon örültem, hogy Bakuban a dobogón zárt, a franciaországi teljesítménye is jó volt. De más futamokon, akár a Ferrariban, akár az Aston Martinban, nem az a Sebastian volt, akit megismertem.”

“Megértem, hogy ő ezt másképp látja, én is voltam versenyző. Aki valami negatívat mond rólad, az az ellenséged. Meg tudom érteni.”

Coulthard kezdettől fogva azon a véleményen volt, hogy Vettel az Aston Martinnál sem fog magára találni. Nemrégiben egy olyan elmélettel is előállt, hogy Vettelt talán csak Lance Stroll jobb színben való feltüntetése miatt igazolta le a csapat.