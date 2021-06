Túl vagyunk a 2021-es Forma-1-es világbajnokság hatodik futamán, az Azerbajdzsáni Nagydíjon. A bakui futamot Sergio Perez nyerte a meglepetésdobogósok, Sebastian Vettel és Pierre Gasly előtt. A Mercedesnél Valtteri Bottas csúnyán alulteljesített, a bajnokesélyesek, Lewis Hamilton és Max Verstappen pedig pontot sem szereztek a piros zászlóval megszakított versenyen. A Vezess Csapatrádió szakértői számos oldalról körüljárták a világbajnoki csatát potenciálisan befolyásoló defekteket és Hamilton hibáját. Baka Gábor, Fehér Patrik és Kováts Olivér a versenyirányítás döntéseinek helyességét is megvitatták.

Nekünk, itt a Vezessnél a munkánk a hobbink, az autók és motorsportok iránti rajongásunk nem egy-egy cikk megírásáig tart, ez itatja át az életünket és a mindennapjainkat. Sokat beszélgetünk, vitatkozunk a motorsport, így a Forma-1 eseményeiről a cikkekben leírtakon túl is. Ezért arra gondoltunk, miért ne hallgathatná meg más is gondolatainkat, akár úgy, hogy hozzá is szólhat. Ez adta az ötletet, hogy elindítsuk a Vezess első podcastjét. Ez itt a Csapatrádió!

Minden adás élő beszélgetéssel születik, amit nézhettek a Vezess YouTube-csatornáján, ahol kérdezhettek is. Azt követően nemcsak a videomegosztón nézhető vissza, de elérhető a Forma-1-es rovatunkban, a hanganyag pedig felkerül a Google Podcasts, a Spotify és az iTunes felületeire. RSS feedünket itt találod, de le is töltheted az adást ide kattintva, ha offline szeretnéd meghallgatni.

