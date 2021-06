Finoman szólva is véleményes döntéseket hozott Michael Masi versenyigazgató a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjon. Ahhoz képest, hogy sokszor bagetell incidensekért is képes azonnal pályára küldeni a biztonsági autót, Bakuban Lance Stroll és Max Verstappen óriási balesete után is komoly késéssel döntött a safety car bevetéséről.

A becsapódások jellegét és erejét tekintve mindkét esetben azonnal szükség lett volna a biztonsági autóra, de Masi a végsőkig kivárt a döntéssel, ami a versenyzők rosszallását is kiváltotta.

“Ez egy vicc, ez egy vicc” – mondta Leclerc még futam közben a rádión, amikor a mérnöke tájékoztatta arról, hogy Verstappen balesete ellenére még verseny van. “Azonnal küldjék már be a kiba..ott safety cart, miért várnak?” – tette fel a költői kérdést Leclerc.

Egész pontosan húsz másodpercig tartott, amíg dupla sárga zászlókat kezdtek lengetni, a safety car beküldése másfél perccel később történt meg. “Számomra teljesen egyértelmű volt, hogy egy ilyen balesetnél azonnal el kéne venni a gázt. Az egyenes közepén történt, nagyon veszélyes volt” – mondta a leintés után a monacói.

“Hosszabb ideig tartott a biztonsági autó beküldése, mint amire számítottam, ennyi. De azt hiszem, a többiek is ugyanennyire meglepődtek. Ezt a témát biztosan fel fogom hozni a franciaországi eligazításunkon.”

Masi következő véleményesnek tűnő döntése az volt, hogy míg Stroll korábbi baleseténél nem tette, három körrel a leintés előtt piros zászlóval megszakította a futamot, ráadásul állórajtot rendelt el utána. Az már szinte mellékes, hogy az egész újraindítási procedúra is legalább kétszer annyi ideig tartott, mint ami indokoltnak tűnt.

Masinak volt válasza arra, hogy miért nyúlt bele így a versenybe. “A futam közepén több mint elég időnk volt arra, hogy megtisztítsuk a baleset helyszínét” – kezdte Masi. “Verstappen balesete után úgy ítéltem meg, a sport legjobb érdeke a megszakítás, ha zöld zászló alatt, versenyzéssel ér véget a futam az összes törmelék feltakarítása után.”

Masi szerint “semmi nem indokolta, hogy ne indítsák újra a futamot”, sokan gondolják azonban úgy, hogy ilyen kevés hátralévő kör mellett nem lett volna szabad mesterségesen befolyásolnia a végeredményt.