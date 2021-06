Remek helyzetből várhatja a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj időmérő edzését és versenyét a Red Bull azok után, hogy a Mercedes a hétvége eddigi részében magához képest igen gyengén teljesített. Christian Horner azonban nem bízza el magát: az energiaitalosok csapatfőnöke még ilyenkor is ragaszkodik babonás dolgaihoz.

“Nemrég felmerült ez a téma egy podcastban. Igen, Bakuban is van egy szerencsés WC-m!” – árulta el Horner, hozzátéve, hogy minden Forma-1-es versenyhelyszínen van egy fix hely, ahová a hétvégén jár könnyíteni magán. “Minden pályán van egy! A 2017-es WC lett kinevezve annak, habár 2018-ban nem hozott szerencsét” – tette hozzá. Míg előbbi évben Daniel Ricciardóval megnyerték a futamot, 2018-ban az ausztrál Max Verstappennel ütközött, és kiesett mindkét versenyző.

“Egy kicsit babonás vagyok. Van néhány dolog, amit a versenyek előtt csinálok. Mindig jobb kéz felől közelítem meg a versenyzőket, mindig megrázom a kezüket és a szemükbe nézek a futamok előtt. Ez már egy kisebb rituálévá vált” – mesélte.

A Red Bullnál egyébként nemcsak Horner a babonás. Korábban már többeknek is voltak saját kis szokásaik a csapatfőnök szerint, de ezek részben a felkészülésüket segítik. “Checónak [Perez – a szerk.] is van pár ilyen dolga. Néhány pilóta a bukósisakkal a fején száll be az autóba, egy bizonyos oldalról száll be, vagy az egyik cipőt előbb veszik fel, mint a másikat. De semmilyen extrém dologra nem emlékszem” – mondta.