Már-már botránynak is nevezhető, ami a Forma-1-es autók hátsó szárnya körül zajlik. A szabályok az Azerbajdzsáni Nagydíj után szigorodnak, de a bakui utcai pályán még minden marad a régiben. A csapatoknak a hétvégén még a régi mérési metódusoknak kell megfelelniük, ám a rá következő versenytől fogva már szigorúbban ellenőrzik a légterelők hajlékonyságát a Nemzetközi Automobil Szövetség emberei.

Ez azonban nem tetszett a Mercedesnek: gyanújuk szerint a riválisok hajlékony hátsó szárnya rengeteg előnyhöz juttatja őket a szezon leghosszabb padlógázas szakaszán, így Toto Wolff csapatfőnök még az eredmények megóvásának lehetőségét is belengette.

Az FIA arra kérte a csapatokat, hogy ragasszanak apró sárga pontokat hátsó szárnyukra, melyek referenciapontként szolgálhatnak az ellenőrzések során. A pénteki felvételek alapján elmondható, hogy a Red Bull autóinak hátsó szárnya továbbra is hajlik, de most már a Mercedesé sem olyan merev, mint eddig volt:

Footage from Sky F1 shows Mercedes rear wing also flexing slightly on straights and returning to normal height under braking. Here’s a comparison pic.twitter.com/RTQlrDoUgI — Junaid #JB17 (@JunaidSamodien_) June 4, 2021

A felvételeket Christian Horner, az energiaitalosok csapatfőnöke is látta. “Még rosszabbul is néz ki, mint a miénk” – célzott a hátsó szárnyra. “Engem azonban jobban érdekelne az autó eleje, mint a hátulja. Sokat beszélnek a hátsó szárnyról, és több dolgon változtatni is kell. Ha folyamatosan az autó egyik oldaláról beszélünk, megnézhetnénk a másik oldalt is” – fejtette ki a szakember, utalva arra, hogy többen is úgy gondolják, a Mercedes hasonló trükköket alkalmaz az első szárnyaknál.

“Ne csak egy oldalt nézzük, és mondjuk azt, hogy csak az autó azon elemére alkalmazzuk a szabályokat. Minden területet meg kell vizsgálni. Vigyázni kell, mit kíván az ember.”

“Azt hiszem, ha én lennék Toto egy olyan első szárnnyal az autómon, amilyen nekik van, akkor befognám a számat”

– szólt be riválisának Horner.