Az Azerbajdzsáni Nagydíj előtt a Forma-1-es közvéleményt a hátsó szárnyakat övező szigorítások tematizálták. A csapatoknak Bakuban még a régi mérési metódusoknak kell megfelelniük, ám a rá következő versenytől fogva már szigorúbban ellenőrzik a légterelőket a Nemzetközi Automobil Szövetség emberei.

Ez azonban nem tetszett a Mercedesnek: gyanújuk szerint a riválisok hajlékony hátsó szárnya rengeteg előnyhöz juttatja őket a szezon leghosszabb padlógázas szakaszán, így Toto Wolff csapatfőnök még az eredmények megóvásának lehetőségét is belengette.

Az üggyel korábban Ross Brawn F1-főnök is azt mondta, a riválisoknak nincs félnivalója, és most a csapat pilótája, Lewis Hamilton is lehűtötte a kedélyeket.

“Nemigen számít, mit gondolok erről, ez van. A jelenlegi tesztmetódusok alapján elfogadott a szárnyuk, ezen a hétvégén engedélyezik használatukat. Nem tehetünk sokat ez ellen” – jelentette ki a hétszeres világbajnok.