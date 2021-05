A Ferrari a tavalyi idény rajtja előtt jelentette be, hogy nem tart tovább igényt Sebastian Vettel munkájára. Sokan várták, hogy a négyszeres világbajnok emiatt bejelenti visszavonulását, a német azonban elfogadta az Aston Martin ajánlatát.

Vettel számára az idei szezon sem alakult túl jól, Monacóban azonban megvillantotta klasszisát. Jacques Villeneuve nem is érti, miért kellett volna Vettelnek visszavonulnia.

“Miért tette volna? A Forma-1-ben versenyez, és rengeteg pénzt keres” – mondta Villeneuve, arra célozgatva, hogy az F1 végül is egy jól fizetett munka.

“Az emberek mindig azt mondogatják, aki nem nyer, annak vissza kellene vonulnia. De ez is csak úgy van, mint annyi mindennel az életben: ez is egy munka. Versenyezni szórakoztató, de egyben munka is, amiből ki lehet fizetni a gyerekek taníttatását.”

“Ha továbbra is a Forma-1-ben versenyezhetsz, többé-kevésbé versenyképesen, miközben jól érzed magad és milliókat keresel, miért hagynád abba? Hacsak nem félsz attól, hogy meghalsz vagy ilyesmi.”