Lewis Hamilton rossz időmérő után rossz versenyt is futott a Forma-1-es Monacói Nagydíjon, a címvédő csupán hetedik lett, miközben a nagy rivális Max Verstappen nyert. Hamilton a verseny után azt hangoztatta, a maga részéről mindent jól csinált, de a csapattól nem kapott elég versenyképes autót.

Valószínű, hogy nem (csak) emiatt, de a szerződéshosszabbításról szóló tárgyalások is megszakadtak Hamilton és a Mercedes között, több korábbi versenyző pedig bírálta Hamilton viselkedését.

Közéjük tartozik Jan Lammers is, aki a Motorsport.com-nak adott interjújában kritizálta Hamiltont. “Amikor jól mennek a dolgok, mindenkinek köszönetet mond a kemény munkájáért, most nyugodtan bocsánatot is kérhetne” – vélekedett Lammers.

“Úgy gondolja, hogy ő versenyzőként semmi rosszat nem tett, csak a csapat hibázott. De ezt így nem lehet. Együtt nyertek és együtt is veszítettek.”

“Jó lett volna, ha csak annyit mond, nem tudta kihozni a legtöbbet az időmérőből. Néhány alkalmat leszámítva egész hétvégén lassabb volt Bottasnál.”

Lammers holland, így természetesen volt néhány jó szava Max Verstappen felé is. “Max sokkal jobban kezeli a vereségeket, miközben Lewis rendszeresen panaszkodik valami miatt.”